Футбольная команда ЛДПР начинает с разгрома!

Футбольная команда ЛДПР мощно стартовала в Севастопольской любительской футбольной лиге 5х5, разгромив команду «Супертяж» со счетом 9:3!

Героем встречи стал Владислав Чмырёв, записавший на свой счёт целых 4 гола.

«Игра выдалась динамичной и напряженной, несмотря на итоговый счёт. Благодарим соперников за красивый футбол!» – прокомментировали победу в ЛДПР.

Уже на следующей неделе команде предстоит провести вторую игру турнира, соперник пока неизвестен. «Будем активно готовиться к следующему матчу и радовать болельщиков новыми победами!», — пообещали в команде.