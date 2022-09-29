В Севастополе девушка-сирота получила квартиру после вмешательства Генпрокуратуры

В Севастополе после поручения Генеральной прокуратуры России местная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, девушки-сироте о нарушении ее жилищных прав.

Ведомством было установлено, что девушка, 1997 года рождения, на протяжении длительного времени вынуждена была арендовать жилье на коммерческой основе, хотя ей положена квартира.

«Прокуратура в Гагаринский районный суд г. Севастополя направила исковое заявление о возложении на департамент капитального строительства города обязанности обеспечить сироту жильем по договору найма специализированного жилого помещения», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

После вмешательства прокуратуры заявительнице предоставлена благоустроенная квартира в новостройке. В сентябре текущего года девушка отметила новоселье.

Напомним, в Севастополе был построен дом на Лабораторном шоссе, в котором 54 квартиры передали детям-сиротам.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя.