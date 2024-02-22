В Севастополе возле 5-км появится одноэтажный «рай» и две многоэтажные «Сапун-горы»

Вчера, 21 февраля, градостроительный совет Севастополя под руководством губернатора Севастополя Михаила Развожаева одобрил мастер-планы 3-х новых районов для застройки индивидуальными и многоквартирными домами.

Участки многоквартирной застройки расположены у кольцевой развязки «Якорь» на Сапун-горе, а с одноэтажной застройкой в районе 6 км Балаклавского шоссе возле кладбища Кальфа. Многоквартирные «Сапун-горы», а их будет две, расположенные вдоль шоссе Генерала Моргунова (микрорайон Сапун-гора — 1 со стороны Максимовой дачи и района Сапун—гора — 2, располагающийся со стороны мемориала Сапун-гора), вместят 41 тысячу человек, а построено будет больше 50 многоквартирных домов до 8 этажей.

Докладчик по этим мастер-планам Игорь Головченко пообещал, что помимо многоквартирных домов также будут строится объекты социального и общественно-делового назначения. В том числе – школы, детские сады и даже учреждение среднего специального образования.

«Пятно» одноэтажной застройки в районе кладбища «Кальфа» площадью 54 Га вместит в себя около 3000 жителей, которые будут жить в более чем 1000 индивидуальных домов. Тут планируется небольшая поликлиника, здание общественно-делового значения и детский сад.

Стоит отметить, что новые районы будут строиться в рамках нового механизма — КРТ (комплексное развитие территорий). Жилые массивы будут построены на землях, которые по генплану 2005 года были обозначены как сельскохозяйственные.

Тем не менее, без замечаний к проектам не обошлось. Члены совета спрашивали о транспортной нагрузке, о предельной мощности объектов социальной инфраструктуры, о том продуманы ли нагрузки на сети и прочее. Несмотря на единогласное решение поддержать проекты, разработчику посоветовали еще раз проработать эти спорные моменты.

Дмитрий Островский