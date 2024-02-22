В Севастополе пенсионер бьется за признание его жителем осаждённого Сталинграда

Мужчине 1941 года рождения в Волгограде отказали в признании жителем осажденного Сталинграда. Он обратился в севастопольскую прокуратуру.

Наши прокуроры выяснили, что пенсионер родился в 1941 году в Сталинграде и жил там с сестрой и родителями. Его отец являлся красноармейцем, служил в военно-морском флоте и погиб в бою в 1941 году.

Прокуратура Гагаринского района встала на сторону 83-летнего мужчины и обратилась в суд. Если решение будет положительным мужчина получит удостоверение и нагрудный знака «Житель осажденного Сталинграда» и получит право получать льготы и социальные выплаты.

Напомним, ветераны-севастопольцы получат выплаты от мэра Москвы к годовщине Победы.