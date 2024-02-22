Сообщения об ошибках в загранпаспортах россиян опровергли в МВД

Информация о том, что российские граждане не смогли выехать в зарубежные страны в связи с наличием в их заграничных паспортах ошибок, в том числе в поле машиночитаемой записи – не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Волк подчеркнула, что вподразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано.

«В случае возникновения подобных ситуаций граждане могут сообщить о них через сервис «Прием обращений» официального интернет-сайта МВД России. Все обращения будут рассмотрены в кратчайший срок», — написала она в официальном Telegram-канале ведомства.

Ольга Сурикова