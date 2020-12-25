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Дело жителя Балаклавы, который на глазах ребенка, стрелял в хаски, передают в суд

25-12-2020
админ
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Ему грозит от трех до пяти лет

В Севастополе местный житель предстанет перед судом за жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

В ведомстве уведомили, что Балаклавским райотделом завершено расследование уголовного дела и готовится его направление в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.  

«В ходе следствия установлено, что 44-летний житель Балаклавского района обнаружил в своём загоне для домашней птицы соседскую собаку породы «Сибирский хаски». Несмотря на то, что животное не проявляло агрессию и не представляло угрозу для окружающих, мужчина взял из дома оружие ограниченного поражения и произвёл в собаку несколько выстрелов», — говорится в подробностях дела.

Также отмечается, что все это происходило на глазах малолетнего ребёнка хозяина собаки. После случившегося владелец раненного хаски обратился с заявлением в полицию, а собаке была оказана необходимая ветеринарная помощь.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

Напомним, в районе севастопольского парка Победы неизвестный мужчина зарезал собаку породы Аляскинский маламут. Как сообщила владелица убитой собаки, причина, по которой он совершил злодеяние, ей неизвестна. Животное спасти не удалось.

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