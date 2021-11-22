Привитые и антиваксеры. Чья возьмет

У кого какие мотивы

С начала массовой вакцинации от COVID прошел в общем-то год, а споры «прививаться — не прививаться» не утихают. Даже с учетом того, что превалирующее большинство севастопольцев вакцинировались или планируют это сделать, по-прежнему остаются те, которые имеют свои аргументы и страхи, не позволяющие городу отрапортовать о достигнутом коллективном иммунитете.

Правительство России определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения. По оперативной сводке, которую ежедневно предоставляет департамент здравоохранения, в Севастополе по состоянию на 22 ноября вакцинировались двумя компонентами 192 831 житель региона, а 80% взрослого населения — это примерно 328 тысяч человек.

Действенные запреты

Значительная часть жителей города приняла для себя решение сделать прививку после введения qr-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, которые дают право на посещение развлекательных заведений.

Тогда губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что данная мера оказалась вынужденной.

«К сожалению, долго не хотелось эту меру вводить, потому как у нас 140 000 человек сделали прививку, а еще нам надо столько же, чтобы коллективный иммунитет сформировать. У нас 50% людей не могут страдать и сталкиваться с ограничениями (из-за 50% непривитых – ред.) По идее, все это (общепит и учреждения культуры – ред.) надо закрыть в той ситуации, которая есть, но с учетом, что сейчас есть возможность, в отличие от прошлого года, быть защищенным (вакцинироваться – ред.), то те, кто демонстрирует эту готовность, могут продолжать пользоваться общественной инфраструктурой», — сказал глава города 11 ноября, анонсируя введение qr-кодов.

А еще через три недели он закрыл город блокпостами на время нерабочей недели и разрешил въезжать и выезжать из Севастополя только привитым или переболевшим коронавирусом.

Под пунктами вакцинации в этот период случился просто бум, их перевели в круглосуточный режим работы. Люди шли вереницами и готовы были выстаивать по 3-4 часа в очереди, чтобы только получить заветный qr- код. Кого-то не допускали к работе без него, а кто-то не хотел расставаться с любимыми кафе.

«Если бы не ввели qr-коды на посещение кафе и театров, я бы не пошла делать прививку. Когда поняла, что не смогу сейчас и в новогодние дни повести ребенка на спектакли, в кино и потом повести в кафе, сходила и сделала прививку. Ничего страшного в этом на самом деле нет. Чтобы не стоять в безумных очередях, записалась на Госуслугах. Бороться с системой бесполезно», — рассказала в комментариях «Севкору» жительница города Ирина.

Она добавила, что в это же время много людей из ее окружения последовали ее примеру по аналогичной причине. Делать бесконечно ПЦР-тесты дорого, а жить полноценной жизнь хочется.

Другого более осознанного мнения придерживается наш собеседник Дмитрий. Он, в первую очередь, оценил все риски для своего здоровья.

«Привился через 8 месяцев после болезни, так как хотел быть уверенным, что сократил по максимуму шанс повторного заражения. Потому что научным сообществом давно доказано, что прививки значительно сокращают угрозу заражения и степень тяжести протекания болезни при вирусных заболеваниях. Не понимаю людей, которые в обычной жизни постоянно пользуются плодами научных достижений будь то мобильный телефон, компьютер или очки для зрения и не доверяют выводам ученных в отношении вакцинирования», — прокомментировал свое решение молодой человек.

Незнание порождает страх

Среди тех, кто так и не решается на прививку, есть и те, кто переболел.

Еще один наш собеседник Роман заразился коронавирусом, когда попал в горбольницу №1 с совсем другим заболеванием. И вот спустя полгода истекает его сертификат переболевшего COVID-19, но от прохождения вакцинации он категорически отказывается вместе с женой. Он перечисляет все аргументы, которые только есть у «антиваксеров», вплоть до «масонского заговора» и «один доктор ему сказал, что прививаться не надо», тем более, если он уже болел.

«Честно, мне страшно, что мне там могут вколоть. Прививку никто не испытывал, никто не гарантирует, какие у меня потом будут последствия. И вообще, почему власти постоянно пытаются нас контролировать. Я же уже переболел», — заявил нам Роман, который, кстати, работает риелтором и каждый день контактирует с большим количеством людей.

Насколько опасения Романа оправданы, какие еще страхи есть у антиваксеров и что им нужно знать, читайте в нашем следующем материале буквально завтра, 23 ноября.

Ольга Сурикова