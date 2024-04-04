В Севастополе возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты

СК по Гагаринскому району возбудил уголовное дело в отношении руководства ООО «Крымский берег» за невыплату зарплаты и компенсации неиспользованного отпуска уволившемуся сотруднику.

После увольнения обманутый сотрудник подал заявление в прокуратуру района. Выяснилось, что заявителю компания задолжала 60 тыс. рублей. По этой уголовной статье руководителю грозит: штраф от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Напомним, глава Ленинского муниципалитета покинул должность из-за низкой зарплаты.