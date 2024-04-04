Где не будет электричества в Севастополе 6 апреля

Севастопольэнерго информирует, где отключат электроэнергию 6 апреля.

Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:



в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

ул. Сапфирная, 2-В,8,30,806,43-А,11-А,45-А,45-Б,9-А,65/61,55,61-63,2-Б,2-Г,30-Б,2-А,2-Б/1,26/1,10,1-13;

ул. Согласия, 6-58,1,5-11,19-37,1-В,1-В/2,1-Б;

ул. Агатовая, 8-32,к.681,1-3,33,55,69-71;

ул. Яхонтовая, 2,8-34,1,15-35;

ул. Эдельвейсовая, 37;

СТ «Медик-7», 1,7,18-28



ул. Камышовое шоссе, 16-В/3,16-В/1,16-В/6,16-В/4,16,637;

ул. Амет-Хана Султана, 54-А,48-А,48,54,58-64,68,К.697,23-27,1199,1253,37/1,37/2,37/4,37/5,37/6,37/7;

ул. Кольцевая, 12-А,14-А ,4,10,14,20,23-А,1,27-31,5,7,21;

ул. Шафрановая, 12-18,24-26;

ул. Ирисовая, 23-Б



ул. Пулеметчика Андреева, 8-А,6-8,14,11;

ул. Разведчика Колобуна, 18-А,1,7,21-23,329



СТ «Икар-1», 10,22-26,52,66,76-78,82,212,22,19,27,31,37,41,79,89,242,129,229,250



СТ «Здоровье», 8-10,18,28,32,44,54-56,60-62,3,9-13,21,25,31,47,53,63



ул. Скифская, 48-А,46-50,45-А,43,47-51;

ул. Сарматская, 36



ул. Аллея Астапова, 22-32,36-40,13-35;

ул. Рыбальченко, 14-18;

пр-д Розовый, 1-А,1-13;

бул. Парижский, 16,9-11,15;

ул. Славянская, 22,26,7,35;

пр-д Вербеновый,5



СНТ «Сосенки», 90