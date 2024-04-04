Фонд капитального ремонта Севастополя отчитался о прибыли за 2023 год

В севастопольском Фонде содействия капитальному ремонту прошла аудиторская проверка. По ее результатам стало известно, что фонд за 2023 год получил 2 млн рублей прибыли, при этом с населения Севастополя было собрано 1,06 млрд рублей взносов.

Также в фонд поступило 110 млн рублей из бюджета Севастополя в качестве имущественного взноса на осуществление деятельности предприятия, в том числе 23 млн рублей в качестве возмещения льгот.

Собираемость взносов в 2023 году составила 98,2%, а сумма задолженности населения насчитывает 62,7 млн рублей.

Также аудиторы считают, что «последствия сложившейся геополитической и экономической ситуации и рисков, связанных с ней, существенно не окажут негативного последствия на финансовое состояние» фонда.

Напомним, в конце марта в Севастополе от ракетного обстрела ВСУ пострадало 96 многоквартирных и индивидуальных домов и 30 частных административных зданий.