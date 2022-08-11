На ЧФ в скором времени будет новый командующий

Источник «Севкора» на ЧФ подтвердил грядущую смену командующего флотом, о которой сегодня утром также сообщило издание ForPost.

По словам нашего источника, уход с этого поста нынешнего командующего адмирала Игоря Осипова не связан ни с инцидентом на аэродроме в Новофедоровке, где 9 августа сдетонировали авиационные боеприпасы, ни с пожаром на крейсере «Москва», в результате которого он затонул.

«Идет плановая ротация, на флотах постоянно обновляются кадры, люди оканчивают академию, их назначают», — пояснил наш собеседник.

По информации издания ForPost, новым командующим станет вице-адмирал Виктор Соколов.

Соколов с 2019 возглавляет академию Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

До этого с 2013 года занимал пост заместителя командующего Северным флотом.

В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.

Напомним, Осипов возглавил ЧФ в 2019 году.

Дарья Тимофеева

Фото: zvezdaweekly.ru