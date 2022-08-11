В Севастополе пьяный хулиган угрожал бомбой продавцу

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал расправой продавцу одного из магазинов Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

«Нетрезвый мужчина пытался проникнуть в запертый на ночь магазин, товары из которого отпускаются через боковое окно. Предприняв попытки ворваться в помещение и убедившись в их тщетности, ночной визитёр выразил свое неудовольствие нецензурной бранью. А далее, заявив, что магазин заминирован, он потребовал вызвать экстренные службы», – сказано в сообщении.

«Хулиганом-бомбистом» оказался 55-летний местный житель, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, его для дальнейшего разбирательства доставили его в районный отдел полиции.

Напомним, севастополец получил срок за нападение на сотрудника полиции.

Дмитрий Островский