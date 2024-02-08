В Севастополе восстановили причал №11 на площади Захарова

В Севастополе специалистами ГУП «Севэлектроавтотранс» совместно с компанией «Мостотрест» проведено комплексное обследование и восстановление причала №11 (площадь Захарова), в том числе, его восточной стороны.

Уже с сегодняшнего утра здесь начнут швартоваться катера, пообещал губернатор Михаил Развожаев.

После «шторма века» катера швартовались к паромному причалу и на западную сторону причала, как пояснил глава города, наиболее подверженную плохим погодным условиям, влияющим на безопасность посадки/высадки пассажиров.

«Запуск движения катеров к восточной части причала №11 позволит обеспечить более стабильную работу морского пассажирского транспорта на линии «Графская пристань — Северная», в том числе, при неблагоприятных погодных условиях. На линии «Графская пристань — Северная» будут работать три катера», —рассказал Развожаев.

Ознакомиться с расписанием можно здесь.

Он напомнил, что причал на Радиогорке непригоден для эксплуатации, его нужно полностью реконструировать. Контракт на проектирование уже заключен, на 2025-й год запланированы СМР. Пока будут использовать причал на Михайловской батарее.

Ольга Сурикова