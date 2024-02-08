Принимать детей мигрантов в школы и детсады будут только после теста на знание языка

Дети из семей мигрантов при поступлении в школу и детские сады должны проходить обязательное собеседование на знание русского языка. В случае если ребёнок не проходит тестирование, он не должен быть зачислен в образовательное учреждение. Об этом заявил Председатель Леонид Слуцкий.

«Мы понимаем, что социализировать детей мигрантов, живущих в нашей стране, важно для развития здорового общества. Нельзя допускать ситуацию, при которой ученики, воспитанники дошкольных учреждений не знают русского языка. Это приводит к отставанию таких детей по предметам, программе тормозит учебный, воспитательный процессы и часто приводит к конфликтам между учащимися. Мы уверены, что ребёнок будет с уважением относиться к стране, в которую он живет только тогда, когда он будет знать язык, культуру», –считает Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Сейчас проверку на знание языка не проводят.

В Севастопольском отделении ЛДПР также считают, что, таким образом, ребенок не может усвоить предмет, так как он не все понимает.

«Ребенок должен чувствовать себя свободно, но это сложно, когда возникает недопонимание со сверстниками, учителями. Так не должно быть. Вот почему важно принимать в школу ребенка из семьи мигрантов только после того, как он пройдет тестирование на знание языка», — прокомментировал вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

По мнению Леонида Слуцкого, в случае если ребёнок такое собеседование не проходит, он не подлежит зачислению в образовательное учреждение и должен быть направлен для обучения русскому языку и русской культуре в специализированный адаптационный центр или адаптационный класс, созданный при образовательной организации.