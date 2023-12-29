В Севастополе восстановили памятник «примирению»

В социальных сетях появились фотографии восстановленного памятника «примирению».

Памятник был поврежден во время «Шторма века», который бушевал на берегах Черного моря в конце ноября.

Тогда из-за сильного ветра повалилась скульптура красноармейца, после чего ее демонтировали вместе с белогвардейцем. Восстановительные работы начались 28 декабря и к утру следующего дня были закончены, что можно увидеть на фотографии.

Напомним, ущерб, нанесенный Севастополю штормом и ураганным ветром, составил около 6,5 млрд рублей.