В Севастополе восстановили памятник «примирению»

Город Городское хозяйство Культура
29-12-2023
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В социальных сетях появились фотографии восстановленного памятника «примирению».

Памятник был поврежден во время «Шторма века», который бушевал на берегах Черного моря в конце ноября.

Тогда из-за сильного ветра повалилась скульптура красноармейца, после чего ее демонтировали вместе с белогвардейцем.  Восстановительные работы начались 28 декабря и к утру следующего дня были закончены, что можно увидеть на фотографии.

Напомним, ущерб, нанесенный Севастополю штормом и ураганным ветром, составил около 6,5 млрд рублей. 

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