В Севастополе через суд конфисковали машину за пьяную езду

Ленинский районный суд постановил конфисковать автомобиль «Лада-Веста» у 52-летнего севастопольца за рецидив вождения в пьяном виде.

Мужчину поймали в пьяном виде за рулем на улице Олега Кошевого в августе этого года. Ранее он уже был лишен прав за подобный проступок.

Также мужчине назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ и лишили его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет.

Напомним, в ноябре этого года по решению суда за такое же правонарушение конфисковали «Рено-Сандеро».