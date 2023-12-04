В Севастополе ущерб от шторма оценили в 6,5 млрд рублей

Ущерб, нанесенный Севастополю штормом и ураганным ветром, составил около 6,5 млрд рублей. Об этом заявил в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Бизнес пострадал, постараемся максимально все рассмотреть, в случае получения дотаций с федерального бюджета», — отметил он.

Он озвучил сумму ущерба от шторма и ураганного ветра в 6,5 млрд рублей. Деньги, по его словам, могут поступить уже до конца этого года.

Развожаев подчеркнул, что компенсационные выплаты будут предусмотрены как физическим лицам, так и бизнесу. Он рассчитывает, что средства поступят из федерального бюджета уже к концу этого года.

Напомним, неделей ранее в Севастополе называлась сумма ущерба размером в 743,4 млн руб.

Ольга Сурикова

Фото: Дмитрий Островский