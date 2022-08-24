В Севастополе восемь семей не могут доказать свое право на проживание в общежитие

В Севастополе 8 семей борются с попытками их выселить из комнат общежития на улице Вакуленчука, 29, в которых они прожили по 20-30 лет.
Предупреждения им направляются от имени директора Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности. Жильцы уверены, что это незаконно, так как, по их данным, здание по адресу Вакуленчука, 29, находится в оперативном управлении учебного заведения, но, согласно документам, по-прежнему принадлежит городу.
«Вот решение суда об отказе в выселении из этого общежития, где суд ссылается, что истцом, то есть колледжем, не представлено доказательств, что правительство города Севастополя либо управление жилполитики наделило колледж правом на предъявление требований о выселении жильцов из вышеуказанного», — рассказала жительница общежития на Антонина Полянская.
Антонина Полянская, как и многие ее соседи, получила свою комнату в качестве молодого специалиста, прибывшего в Севастополь по распределению. Комнаты в общежитии семьи занимают по соцнайму, объясняет девушка. Но заключить эти договоры не все успели.
По их словам, здание стало числиться в реестре как нежилое, хотя у некоторых на тот момент уже были договора.
«Нам было обещано должностными лицами, что наш вопрос решиться в скором времени. Полгода пройдет, год будет построено новое здание для колледжа, где будет проживать сотрудники колледжа и ученики. А вас мы оставим в покое. Но вот мы видим: просто сколько уже? Три года? И каждый три, два года происходит обострение ситуации, накаление», — говорит житель общежития Федоровский.
Теперь журналисты ожидают комментарии от департамента по имущественным и земельным отношениям, капитального строительства, управление государственной регистрации права и кадастра и госжилнадзора Севастополя, а также руководства Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности.
Напомним, в Севастополе несколько семей живут в двухэтажном доме, который предназначался как подсобное помещение стадиона «Горняк» в Балаклаве.
Ольга Сурикова
Фото: sev.tv