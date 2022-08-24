В Севастополе восемь семей не могут доказать свое право на проживание в общежитие

В Севастополе 8 семей борются с попытками их выселить из комнат общежития на улице Вакуленчука, 29, в которых они прожили по 20-30 лет.

Жильцы регулярно получают предупреждения, в которых указывается, что у них нет подтвержденного права пользования жилплощадью, соответственно они должны ее освободить, говорится в сюжете «Первого Севастопольского»

«Неоднократно. То заблокируют вход, то наймут охрану. Были факты, когда охранники кидались на людей, избивали, составлены административные протоколы. Недопуск детей. Ограничение коммунальных услуг под видом ремонта, отключения без объявления. То мусор ограничивают выбрасывать», — делиться своей историей проживания в общежитии Руслан Федоровский.

Предупреждения им направляются от имени директора Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности. Жильцы уверены, что это незаконно, так как, по их данным, здание по адресу Вакуленчука, 29, находится в оперативном управлении учебного заведения, но, согласно документам, по-прежнему принадлежит городу.

«Вот решение суда об отказе в выселении из этого общежития, где суд ссылается, что истцом, то есть колледжем, не представлено доказательств, что правительство города Севастополя либо управление жилполитики наделило колледж правом на предъявление требований о выселении жильцов из вышеуказанного», — рассказала жительница общежития на Антонина Полянская.

Антонина Полянская, как и многие ее соседи, получила свою комнату в качестве молодого специалиста, прибывшего в Севастополь по распределению. Комнаты в общежитии семьи занимают по соцнайму, объясняет девушка. Но заключить эти договоры не все успели.

По их словам, здание стало числиться в реестре как нежилое, хотя у некоторых на тот момент уже были договора.

«Нам было обещано должностными лицами, что наш вопрос решиться в скором времени. Полгода пройдет, год будет построено новое здание для колледжа, где будет проживать сотрудники колледжа и ученики. А вас мы оставим в покое. Но вот мы видим: просто сколько уже? Три года? И каждый три, два года происходит обострение ситуации, накаление», — говорит житель общежития Федоровский.

Теперь журналисты ожидают комментарии от департамента по имущественным и земельным отношениям, капитального строительства, управление государственной регистрации права и кадастра и госжилнадзора Севастополя, а также руководства Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности.

Напомним, в Севастополе несколько семей живут в двухэтажном доме, который предназначался как подсобное помещение стадиона «Горняк» в Балаклаве.

Ольга Сурикова

Фото: sev.tv