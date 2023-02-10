В Севастополе восемь местных жителей «пожертвовали» мошенникам более 4,5 миллионов рублей

Всего за несколько дней в нашем городе жертвами дистанционных преступников стали семь женщин в возрасте от 24 до 70 лет и один 41-летний мужчина, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Злоумышленники использовали одну и ту же мошенническую схему: звонили на телефоны, представлялись банковскими работниками, а в некоторых случаях сотрудниками правоохранительных органов, и сообщали о якобы возникших проблемах с банковскими счетами потерпевших.

Суммы похищенных у граждан средств составляют от 165 тысяч до 2,1 миллионов рублей, а в общей сложности – более 4,5 миллионов рублей.

Полиция Севастополя призывает жителей и гостей города быть благоразумными и внимательными.

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Ольга Сурикова