В Севастополе брак азербайджанца с местной жительницей признали фиктивным

По иску прокурора Гагаринского района признан недействительным фиктивный брак между гражданином Азербайджан и жительницей Севастополя.

Прокуратура выяснила, что 38-летний иностранец, желая получить разрешение на временное проживание на территории России, предложил 47-летней жнгщине заключить фиктивный брак. В октябре 2021 года брак был зарегистрирован в отделе ЗАГС. При этом супруги совместно не проживали, общих детей не имели и фактически создать семью не намеревались.

Через суд их брак был аннулирован. Такая же судьба постигла и разрешение на временное проживание на территории России для иностранного гражданина.

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Ольга Сурикова