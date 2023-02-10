В Севастополе цветочный бизнес прирос к украинским корням

В Севастополе неожиданно всплыли подробности относительно собственника цветочного рынка на улице Очаковцев. Тему поднял телеканал «Первый Севастопольский».

Почву для раздумий дала проверка работы ГУПа «УК ОРТК Севастополя» Контрольно-счетной палатой города. Оказалось, что среди странно используемых объектов ГУПом значится торговый павильон «Цветы» по адресу: улица Одесская, 29.

Согласно информации, предоставленной ГУП «УК ОРТК Севастополя», в павильоне «Цветы» торгуют неустановленные лица. Управляющая компания даже не призывает предпринимателей к сотрудничеству и заключению соответствующих договоров. Как причина называется, судебные тяжбы Арбитражном суде за права на 7% объекта ООО «Торговый центр «Очаковский».

При этом ответчиком указана некая Наталья Федоровна Зеленчук – фамилия хорошо известная среди севастопольцев. Василий Зеленчук отметился в городе яркими проукраинскими заявлениями, митингами в поддержку «Евромайдана». При этом он владел рынком «Очаковский», ресторанами, казино и развлекательным центром в гостинице «Украина».

Вопрос законности расположения его ТЦ поднимался еще в 2013 году на волне майданных и антимайданных митингов в городе. Но тогда даже установление отсутствия документов по землеотводу под павильоном, никак не повлияло на бизнес Зеленчука.

Сейчас же редакция телеканала подняла главный вопрос, кому «неустановленные лица» с цветочного рынка платят деньги.

Ольга Сурикова

Фото:Yandex.ru