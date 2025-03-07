В Севастополе вора-рецидивиста ждет суд за кражу из храма

В Севастополе полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 41-летнего обвиняемого, который со своим 38-летним подельником в августе 2022 года совершили кражу из Свято-Никольского Храма-памятника.

Как напомнили в полиции Севастополя, мужчина ночью в августе 2022 года с помощью приготовленной складной лестницы поднялся к оконному витражу, выдавил из него стёкла и забрался внутрь здания, откуда похитил 221 драгоценное изделие стоимостью более 800 тысяч рублей. В это время его подельник бдел снаружи.

Украденное они сложили в носок, спрятали в короб воздушного фильтра автомобиля и направились за пределы Крыма, но были задержаны.

Суд посадил 41-летнего обвиняемого под домашний арест, из-под которого он сбежал и скрылся в городе Пенза, где совершил аналогичное преступление, но его опять задержали полицейские.

Сейчас материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением направлены в суд.

Второй 38-летний фигурант уже осужден.

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Ольга Сурикова