Крым ночью подвергся массовой атаке украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщает Минобороны России.

Из них 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 12 БПЛА – над акваторией Черного моря, три БПЛА – над акваторией Азовского моря, семь БПЛА – над территорией Курской области и по одному БПЛА — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, 4 БПЛА было сбито над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Качи.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали

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Ольга Сурикова

Иллюстративное фото