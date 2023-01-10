Севастополец, угрожая пилой, ограбил цветочный магазин

В Севастополе местный житель совершил разбойное нападение на цветочный магазин. Оказалось, что он тщательно спланировал свое преступление и пошел на дело с пилой.
На дело пошел вечером, скрыв лицо медицинской маской. Он зашел в цветочный павильон и под угрозой расправы потребовал от находившейся там –девушки-продавца отдать ему наличные деньги из кассы.
«В подтверждение серьезности своих намерений налетчик продемонстрировал торчащую из-за пояса рукоять ручной пилы, внешне схожую с рукояткой пистолета», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.
Продавец испугалась и отдала налетчику 11 тысяч рублей.
Когда нападавший был задержан, у него дома были обнаружены вещи, в которых мужчина ходил на дело, и та самая ручная пила. Деньги он успел потратить на продукты.
Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Ольга Сурикова