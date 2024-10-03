Алексей Верещака: «Дата выборов главы Ленинского района пока не назначена»

Алексей Верещака, исполняющий обязанности главы Ленинского района Севастополя, прокомментировал информацию о своем возможном избрании на должность руководителя администрации.

Ранее «Севкор» со ссылкой на свои источники сообщил, что Верещака может возглавить район уже на ближайшей сессии совета депутатов.

Однако сам Алексей Верещака в разговоре с корреспондентом «Севкора» не стал подтверждать эту информацию:

«Решение еще не принято. Оно будет принято в ближайшее время, это точно. Но я не могу сказать вам точную дату выборов, как и сказать вам, кто будет баллотироваться. Любой из депутатов совета может претендовать на должность главы внутригородского муниципального образования».

На вопрос о том, планирует ли сам Алексей Верещака выдвигать свою кандидатуру, врио главы ответил, что эту информацию можно будет узнать из официальных источников.

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