Официантка попалась на воровстве денег из кассы

Полиция Севастополя задержала 23-летнюю официантку, ранее судимую за аналогичное преступление. Она похитила 170 тысяч рублей из кассы бара, где работала.

Девушка разработала схему по которой тайно забирала из кассы несколько тысяч рублей, полученных от клиентов, и тратила их на свои нужды.

Эта схема работала четыре месяца, но была раскрыта после инвентаризации, когда руководство заведения обнаружило недостачу в 170 тысяч рублей.

Официантка свою вину полностью признала. По статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата» ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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Анна Левина