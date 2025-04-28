В Севастополе волонтеры спасли собаку, застрявшую в мазуте в Казачьей бухте

27 апреля в Казачьей бухте Севастополя волонтеры обнаружили собаку, полностью покрытую черной маслянистой жидкостью. Напуганное животное пыталось убежать, и спасателям пришлось устроить небольшую погоню, чтобы поймать его.

Пса доставили в пункт реабилитации, где ему поставили капельницу и начали сложную очистку от нефтепродуктов. Загрязнение оказалось стойким, но сейчас собака в стабильном состоянии и находится под наблюдением ветеринаров, которые прогнозируют полное выздоровление. В сети спорят, что за «черная жидкость» покрыла собаку.

Напомним, в Алуште суд оштрафовал анапского волонтёра Юрия Озаровского на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации. Поводом стал его пост в соцсетях о якобы обнаружении мазутных пятен на камнях одного из пляжей города.

Дмитрий Островский

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