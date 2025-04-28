Экс-президента Украины Януковича заочно осудили за эвакуацию из Севастополя

Подольский районный суд Киева 28 апреля 2025 года заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы, сообщают украинские СМИ. Его обвиняют в подстрекательстве к дезертирству и организации незаконной переправки через границу, в том числе из Севастополя в 2014 году.

По версии украинской прокуратуры, 23 февраля 2014 года Янукович, находясь в районе Казачьей бухты в Севастополе на территории воинской части Черноморского флота РФ, подстрекал сотрудников Управления государственной охраны (УГО) к дезертирству и выезду в Россию. Вместе с ним на морском судне из Севастополя покинули Украину не менее 20 человек, включая часть сотрудников УГО, которые не вернулись на службу. Прокуратура утверждает, что Янукович вылетел из Донецкой области на российском военном вертолёте, затем через Анапу прибыл в Крым, где принял решение покинуть страну. В сговоре с ним, по мнению украинского суда, действовал экс-заместитель начальника УГО Константин Кобзарь, получивший 10 лет тюрьмы.

Это второй приговор Януковичу: в 2019 году его осудили на 13 лет за госизмену. В 2014 году Россия, по словам президента РФ Владимира Путина, помогла Януковичу перебраться в Крым для защиты от преследования. В Киеве считают, что реальное наказание Януковича маловероятно, но подчеркивают значение установления маршрута и деталей его перемещений.

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Дмитрий Островский

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