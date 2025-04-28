В Севастополе будут пристальней искать зарплаты «в конверте»

Правительство России запустило новый план борьбы с нелегальной занятостью на 2025–2027 годы, сообщает РБК. В Севастополе, как и по всей стране, власти будут активнее выявлять тех, кто работает неофициально, и помогать им выйти на легальный рынок труда. Это касается людей, получающих зарплату «в конверте», работающих без трудового договора или подменяющих трудовые отношения гражданско-правовыми контрактами.

Что планируют делать?

До 15 июля 2025 года Роструд подсчитает, сколько трудоспособных жителей не работают официально, и изучит их возраст и пол. На основе этих данных Минтруд до марта 2026 года предложит способы, как помочь этим людям найти легальную работу. Например, могут предложить программы обучения или субсидии для работодателей, которые оформляют сотрудников по закону.

Власти также усилят контроль за работодателями. В России, в Севастополе в том числе, начнут ежеквартально проверять компании на предмет «серых» зарплат и нелегального найма. Межведомственные комиссии получат больше полномочий: они смогут вносить нарушителей в специальный реестр Роструда, а в будущем, возможно, введут штрафы за игнорирование таких комиссий. Кроме того, в регионе появятся новые показатели эффективности (KPI) для властей, чтобы сократить теневую занятость.

Что это значит для тех, кто получает зарплату «в конверте»?

Многие в Севастополе работают неофициально, получая часть или всю зарплату «в конверте». Новый план направлен на то, чтобы вывести таких работников из тени. Это может означать, что работодателей будут строже проверять, а людям предложат легальные варианты работы. Например, студентам, домохозяйкам или инвалидам могут помочь найти официальную подработку или гибкий график. Однако, если работник и работодатель добровольно выбирают «серую» схему, им придется быть осторожнее — проверки станут чаще, а наказания строже.

В 2023 году в России насчитывалось 14,9 млн человек трудоспособного возраста, которые официально не работают. Среди них — студенты, домохозяйки, пенсионеры по инвалидности и те, кто занят в теневом секторе. В Севастополе таких людей тоже немало, и власти хотят сократить теневую занятость, чтобы увеличить налоговые поступления и обеспечить людям социальные гарантии. Кроме того, легализация труда снизит нагрузку на бюджет региона, который платит взносы на ОМС за неработающих — в 2024 году по России это обошлось в 1,046 трлн рублей.