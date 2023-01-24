Севастополь освоил за 2022 год почти 26 млрд рублей Госпрограммы развития

Севастополь в 2022 году освоил 94% средств, выделенных по Госпрограмме социально-экономического развития региона. Об этом по итогам встречи в Москве с вице-премьером Маратом Хуснуллиным сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Освоение программы 94%, кассовый расход составил почти 26 млрд рублей. Это на 8 млрд больше, чем в прошлом году и самый высокий показатель за все годы освоения программы»,— отметил Развожаев.

Он уточнил, что завершено строительство 16 социальных объектов. Еще 10 объектов в высокой стадии готовности, все работы должны быть завершены в первом квартале этого года.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы по КОС «Южным», БСМП и другим ключевым объектам. Однако подробностей по ним губернатор не озвучил.

Читайте также: В Госпрограмму включат реконструкцию гидроузла и котельных в Севастополе

Ольга Сурикова