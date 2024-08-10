В Севастополе будут судить пособника дистанционных мошенников, который успел похитить у пенсионерок более 760 тысяч рублей

Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении мошенничеств на территории Севастополя.

Мужчина ранее работал школьным учителем, но решил подзаработать и нашел объявление о работе курьером. Ему нужно было забирать у пожилых граждан деньги и перечислять мошенникам. С каждой суммы он получал 5%.

Предварительно его сообщники позвонили двоим пенсионерам в возрасте 83 и 87 лет и сообщили, что их дочери стали виновницами ДТП с тяжёлыми последствиями. Испугавшись они передали прибывшему курьеру в общей сумме более 760 тысяч рублей. Задержали его возле банкомата со 125 тысячи рублей.

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова