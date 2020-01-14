В Севастополе военнослужащий ушел в самоволку

В Севастополе рядовой войсковой части 24930 самовольно оставил место службы 11 августа 2019 года. Он поселился в одном из садовых товариществ Севастополя, где до 13 сентября скрывался от правоохранительных органов.

Затем молодой человек решил пересечь государственную границу и 13 сентября 2019 года прибыл в пункт пропуска «Армянск». Там его задержали сотрудники военной полиции.

Следствие установило, что ранее, в 2009 году, рядовой привлекался к уголовной ответственности за проникновение в жилище и кражу.

Крымский гарнизонный военный суд признал парня виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

По материалам Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту

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