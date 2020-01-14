В Севастополе в районе пляжа «Солнечный» построят новый спортзал

В Севастополе по ул. Гавена 6-А идет строительство нового спортивного объекта. На первом этаже разместится тренажерный зал для общей физической подготовки, а на втором — зал для занятий борьбой.

Каждый спортзал будет рассчитан на 70 человек. На каждом этаже запроектированы санузлы, в том числе приспособленные для людей с инвалидностью. Территорию вокруг комплекса благоустроят.

Планируется также капитально отремонтировать расположенную рядом спортивную школу.

Сейчас рабочие подготавливают строительную площадку и демонтируют старые постройки. Комплекс планируют достроить к 1 декабря 2020 года.

До конца 2024 года в Севастополе планируется строительство 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, два из которых будут открытого типа. На сегодняшний день два комплекса находятся в стадии строительно-монтажных работ.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)