Уборка Пара Победы будет стоить городу 30 млн рублей в год

В Севастополе определили подрядчика, который будет проводить уборку в парке Победы — это компания «Лидер». Согласно контракту за свои услуги компания получит более 30 млн рублей за год, — передает Новый Севастополь.

Компания стала победителем госзакупки, предложив цену в 33 731 879,34 рублей, изначальная цена контракта была более 44 млн рублей.

Уборка будет проводиться ежедневно, без выходных: подметание тротуаров, уборка случайных загрязнений и зеленой зоны, влажная уборка парапетов фонтанов, пятикратное опорожнение урн.

За последние 3,5 месяца 2019 года уборка парка Победы обошлась почти в 8 млн рублей.

По материалам Новый Севастополь

Фото: samui.life