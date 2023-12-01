В Севастополе на ремонт причалов понадобится несколько недель

Два причала в Севастополе —на пл.Захарова и Радиогорке — сильно повреждены во время последнего шторма. Сейчас предпринимаются меры для их временного востановления.

Понятно было изначально, что шторм они не переживут. Предпринимали усилия, чтобы их как-то сохранить, но стихия оказалась сильнее, сообщил в ходе прямого эфира на телеканале «СТВ» губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что причалы требовали и до шторма капитального ремонта и проектирование уже велось. Это сложные гидротехнические сооружения, здесь нужно время и немалые средства.

«Но ждать не будем, сейчас по текущей ситуации оценим, как можно привести в порядок, что бы было безопасно и могло осуществлять функцию. Сейчас приведем в порядок хозспособом, но очевидно, что понадобится несколько недель, чтобы восстановить сообщение с этими причалами», — констатировал Развожаев.

Ольга Сурикова