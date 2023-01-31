В Севастополе водитель такси с пассажирами пытался уйти от погони ГАИ

В минувшее воскресенье вечером сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль, водитель которого не выполнил законное требование об остановке.

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Как выяснили автоинспекторы, 23-летний водитель — гражданин иностранного государства, испугался административной ответственности за отсутствие специального разрешения на перевозку пассажиров, попытался скрыться, но был задержан.

Кроме того, установлено, что водитель не имел права на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, у него отсутствовал страховой полис, а также он перевозил ребенка без автокресла.

Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь семье и доставили ее к месту проживания.

На водителя заведен целый ряд дел. При этом информация для дальнейшего привлечения иностранца к ответственности передана в Управление по вопросам миграции УМВД России по городу Севастополю.

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Ольга Сурикова