Крымчанка, «спасая» дочь от полиции и суда, лишилась почти трех миллионов рублей

За минувшую неделю крымские полицейские приняли от граждан 68 заявлений о дистанционных мошенничествах. Жители республики из-за своей доверчивости лишились более 14 млн рублей.

Жительнице Симферополя в одном из мессенджеров написал якобы сотрудник банка и предложил сообщить данные банковской карты и секретный код с целью сохранения денежных средств от мошенников. Как итог, у женщины списали 700 000 рублей.

А жительнице Алушты поступил звонок от неизвестного абонента, который представился работником банка. Она перевела деньги якобы на резервный счет и лишилась 400 000 рублей.

На 100 тысяч меньше потерял житель Симферополя, который отправил свои деньги на «безопасный» счет.

Еще мошенники активно используют телефон, 25 фактов были для них успешными и принесли им 11 миллионов рублей крымчан.

Наиболее крупный ущерб зарегистрирован в столице Крыма: почти три миллиона рублей. Женщине поступил звонок от якобы от сотрудницы полиции, которая ей сообщила, что ее дочь является виновницей ДТП. Уверяя растерянную мать, что сможет помочь и решить вопрос о снятии обвинения с дочери, незнакомка запросила деньги за свои услуги. К женщине по месту жительства несколько раз приходили незнакомые люди, через которых она передала в общей сумме 2 930 000 рублей.

Жительница Керчи перечислила на счет мошенникам более 2,5 миллионов рублей. Она тоже якобы спасала свои деньги и перевела их на «безопасный» счет.

На аналогичные уловки попались и двое жителей Ялты. Следуя советам злоумышленников, жители курортного города отправили мошенникам 1 150 000 и 1 064 000 рублей.

Свыше 900 тысяч рублей лишилась так и жительница Феодосии.

Более 600 тысяч рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений и перехода по ссылкам от неизвестных источников (8 фактов).

Ольга Сурикова