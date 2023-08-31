В Севастополе на улице орудуют лже-волонтеры

В Севастополе орудуют мошенники, которые представляясь волонтерами штаба «Мы вместе – Севастополь» собирают с людей пожертвования на улицах и в парках.

В пресс-службе полиции города сообщили, что в ходе мониторинга соцсетей выявили публикацию о молодой паре, которая от имени волонтеров штаба в одном из севастопольских парков собирала помощь для участников специальной военной операции на Украине

Автор поста сообщил, что передал незнакомцам одну тысячу рублей, а когда прибыл по указанному ими адресу для передачи вещей волонтерскому штабу, то обнаружил там совершенно другую организацию.

Волонтерский штаб «Мы вместе – Севастополь» еще раз напоминает, что не проводит денежных сборов на улицах города. У волонтерской организации есть благотворительные счета в банках и «коробка добра» для сбора наличных, которая находится в офисе штаба на улице Ленина, д. 39.

Напомним, ранее сообщалось, что женщину пытались обокрасть двое парней, которые представились якобы волонтерами общественной организации.

Ольга Сурикова