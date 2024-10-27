В Севастополе водитель сбил девочку и скрылся с места ДТП

Инцидент произошел еще в прошлую пятницу, 20 октября, в районе 18.00.

Тогда во дворе дома 49 по улице Строительная неизвестный водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Пострадавшая не запомнила номер и марку автомобиля, теперь ГАИ Севастополя ищет свидетелей ЧП, чтобы привлечь виновного к ответственности.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех, кто в это время мог стать свидетелем происшествия сообщить известные им сведения по телефону +7 (978) 304 46 87.

Сама девочка получила телесные повреждения в результате ДТП.

Напомним, в начале октября в сети появилось видео, на котором видно, как нерадивый водитель сбивает ребенка, идущего с мамой по пешеходному переходу на улице Шабалина. Тогда инцидент привлек внимание даже губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Дарья Тимофеева

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