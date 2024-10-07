Пятилетний ребенок, пострадавший в сегодняшнем ДТП, не получил серьезных травм

Сегодня на аппаратном совещании правительства Севастополя обсудили ДТП на улице Шабалина. Напомним, что около 8 утра автоледи, управляя автомобилем Ford, при повороте налево не уступила дорогу и наехала на маму с ребенком.

Малышу провели все необходимые обследования. Тяжелых травм нет. Сейчас он находится дома.

Губернатор распорядился еще раз проанализировать пешеходный переход на Т-образном перекрестке, повесить дополнительные предупреждающие знаки.

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Анна Левина