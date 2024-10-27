Морпехи-черноморцы передали игрушки и канцтовары детям из пострадавших районов Курской области

Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» передали канцтовары и игрушки детям из районов Курской области, пострадавших в результате действий ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ.

По словам военнослужащего с позывным Артист, бойцы приехали, чтобы порадовать детей и самим зарядиться хорошим настроением.

«Вместе с бойцами приехали, чтобы порадовать детей, сорвались на это мероприятие. И сейчас поедем обратно уже заряженные боевым настроем. Дети очень довольны, позитивны, им очень нравится. Все с энтузиазмом подошли к данному процессу. Выбирают и девочки, и мальчики разных возрастов. Ну и подарки, соответственно, тоже на любой возраст у нас подготовлены», — отметил военнослужащий.

Военных поддержали волонтеры из общественных организаций «Тайфун» и «Черные береты».

«Я предложил командиру бригады, если мы вот такую акцию проведем, передадим игрушки от Саратовской области детям Курской области. Сразу же это была инициатива подхвачена. Это — хорошее дело. Чтобы дети видели, кто их защищает, и бойцы видели, что о них переживают», — рассказал председатель общественной организации «Тайфун» Михаил Панкратов.

Напомним, в мае 2024 года президент РФ Владимир Путин распорядился преобразовать 810-ю отдельную бригаду морской пехоты ЧФ в дивизию. Тогда численность соединения была увеличена до 11 тысяч человек.

Дарья Тимофеева

видео: Минобороны РФ

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