Севнаследие подаст в суд на католическую общину, если она до конца года не расскажет, как будет реставрировать «Дружбу»

До конца 2024 года католическая община должна предоставить в Севнаследие научно-проектную документацию по сохранению римско-католического костела, расположенного на площади Ушакова в Севастополе и известного ранее как кинотеатр «Дружба».

Дело в том, что это здание — объект культурного наследия и собственник несет ответственность за его сохранность и надлежащий вид.

В противном случае ведомство будет вынуждено принять меры административного понуждения к проведению работ, то есть обратиться в суд. Об этом «Севкору» сообщили в самом Севнаследии.

При этом сами реставрационные работы должны быть начаты не позднее 2025 года и закончены в 2027 году.

В 2023 году же, по информации, предоставленной сотрудниками Севнаследия, представители общины получили задание на проведение работ по сохранению здания, но уведомление о заключении договора с лицензированной министерством культуры РФ организацией на проектирование в ведомство так и не поступали, равно как и за получением разрешения на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательских работ не обращались.

В результате в июле 2024 года Севнаследием было проведено повторное контрольно-надзорное мероприятие, по результатам которого в адрес собственника выдано предостережение.

Напомним, в мае 2018 года здание костела, в котором до этого располагался недействующий на тот момент кинотеатр «Дружба», было передано католической общине Севастополя решением тогдашнего губернатора Дмитрия Овсянникова.

Справочно: Костел Римско-католической церкви построен в Севастополе в 1911 году. В государственном архиве нашего города есть документы, подтверждающие, что участок земли под костелом был выкуплен католической общиной, строительство также велось на деньги прихожан. В 1936 президиум Севастопольского городского Совета ликвидировал костел и передал помещение тресту «Трансэлектро» для трансформаторной подстанции. Поводом для ликвидации послужило отсутствие ксендза и недостаточное финансовое содержание из-за малочисленности прихожан. В период обороны Севастополя в 1941-42 годах в здании костела находился радиоузел. В результате обстрелов и бомбардировок здание было разрушено на 50%, и в 1948 году его перестроили в детский кинотеатр «Дружба» на 300 мест.

С 2006 года кинотеатр «Дружба» был закрыт и более в качестве кинотеатра не функционировал. В 2016 году здание бывшего костела признано выявленным объектом культурного наследия.

Дарья Тимофеева

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