В Севастополе пьяный водитель разбил машину об фонарный столб на остановке

В Севастополе вечером 5 февраля в районе дома 64 по улице Крестовского 28-летний водитель автомобиля Аudi влетел в фонарный столб возле остановки общественного транспорта.

В пресс-службе полиции города уточнили, что автовладелец не справился в с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на световую опору у остановки общественного транспорта.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что у водителя имеются внешние признаки опьянения и отсутствует страховой полис.

На него были составлены три админпротокола: за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и за повреждение дорожного сооружения.

Ему придется оплатить штраф в размере тридцати тысяч рублей, а также его лишат прав на срок от полутора до двух лет.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю