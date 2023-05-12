В Армянске осудили бывшего бойца украинского добробата

Армянский городской суд дал 5 лет строгого режима 36-летнему гражданину Украины, служившему в крымско-татарском добровольческом батальоне, который признан в России террористической организацией. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю.

Как сообщают силовики, задержанный в период с 2015 по 2017 годы принимал активное участие в деятельности добробата. На него были возложены обязанности проверки лиц и автомобилей на границе между Украиной и Россией в Крыму, охрана объектов незаконного вооруженного формирования.

Задержали его в ноябре 2022 года при попытке въезда на территорию Республики Крым.

Напомним, ФСБ задержала нескольких агентов Главного управления разведки Украины, которые должны были убить главу Республики Крым Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова, а также мэр Ялты Янину Павленко.