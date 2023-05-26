В Крыму отменили ковидные ограничения

С сегодняшнего дня на территории Крыма сняли все коронавирусные ограничения. Соответствующий указ подписан главой Республики.

В пятницу утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о снятии ограничений, введенных на полуострове в связи с пандемией COVID-19.

А помните, как два года назад в Крыму и в Севастополе была запрещена работа дискотек, ночных клубов, кальянных, концертных и танцевальных залов, под запрет попали и общегородские мероприятия. Продажа билетов в театрах и кинотеатрах разрешена была не более чем 50% от вместимости залов.

Также запрещена была работа фуд-кортов в торговых центрах. Везде требовали сертификаты о вакцинации или справки о наличии антител, или с ПЦР тестом не позднее 7 дней. В кафе, театр или салон красоты не сходишь без знаменитых тогда QR-кодов.

В магазине маска была важнее денег.

Ольга Сурикова