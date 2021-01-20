В Севастополе на Камышовой объездной сбит пешеход

Водитель не заметил его из-за автобуса

В Севастополе на реконструированной Камышовой объездной сегодня днем сбит мужчина. Как сообщили очевидцы, пострадавший живой.

В социальной сети Вконтаке группы «Автопартнер Крым. Севастополь. ДТП» очевидцы выложили видео и в подробностях сообщили, что авария произошла в районе супермаркета «Метро», водитель из-за автобуса не увидел пешехода.

«Водитель провтыкал. Мужик из-за автобуса выходил, а тот не притормозил, вот и получилось», — написали севастопольцы в комментариях.

Напомним, в Севастополе ищут очевидцев ДТП, которое произошло 11 декабря на пересечении улиц Героев Севастополя и Истомина . Тогда на пешеходном переходе сбили пожилого человека.

Фото, видео: «Автопартнер Крым. Севастополь. ДТП»/vk.com

Ольга Сурикова