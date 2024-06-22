Глава Следкома поручил возбудить уголовное за ненадлежащее состояние дома с протекающей крышей на улице Симонок 

Прокуратура Севастополя проверяет исполнение требований законодательства при содержании многоквартирного дома дома № 55 на ул. Симонок.

Проверки проводятся по публикациям в средствах массовой информации и социальных сетях.

По результатам проверочных мероприятий, ранее проведенных прокуратурой Нахимовского района Севастополя, установлено, что кровля данного дома имеет разрушения защитного слоя бетона, коррозию арматуры, трещины в бетоне, прогиб плит перекрытия. Техническое состояние крыши требует капитального ремонта.

После внесенных прокуратурой представлений об устранении выявленных нарушений правительством Севастополя из резервного фонда выделены деньги, за счет которых выполнена проектно-сметная документация капитального ремонта кровли.

«В настоящее время Департаментом финансов города Севастополя и Департаментом городского хозяйства должен быть решен вопрос выделения дополнительного финансирования для осуществления ремонта», — сообщили в прокуратуре города.

В свою очередь глава Следкома по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело.

Терентьев поручил:

возбудить уголовные дела по фактам халатности, в рамках которых установить круг лиц, ответственных за ремонт и содержание многоквартирных домов, дав оценку их деятельности;

совместно с органами власти выработать и принять комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных прав граждан.

Напомним, в Севастополе похожая проблема была у жителей проспекта Победы. Почти два месяца с момента «шторма века» жильцам двух квартир на последнем этаже десятиэтажки на проспекте Победы 2Б пришлось жить в нечеловеческих условиях.

Ольга Сурикова

Фото: скришот с сюжета mash на волне

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