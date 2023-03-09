Ресторан «SEAVAS» получил еще одно решение суда о сносе

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о полном демонтаже ресторана «Seavas», расположенного на берегу Артиллерийской бухты Севастополя, пишет ForPost.

Напомним, уже третий год длятся судебные тяжбы между правительством Севастополя и ООО «ПИР», которому принадлежит ресторан «SEAVAS» на набережной Адмирала Клокачева, 15. Ранее Арбитражным судом города Севастополя пристройка к ресторану признана самовольной постройкой и подлежащей сносу.

Кроме того, гендиректор судоремонтного завода «Южный Севастополь» Патимат Алиева подала иск о сносе ресторана. Она указала, что ресторанный комплекс выходят за границы территории, предоставленной компании договором аренды.

Дальнейшие результаты судебной экспертизы не только подтвердили это заявление, но и указали на ряд других существенных нарушений в эксплуатации объекта: было установлено, что расстояние между рестораном и соседним зданием меньше официально допустимой нормы, само заведение находится на сетях городского водопровода и использует часть аварийного городского причала.

Согласно решению, которое Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений, компания «ПИР» в течение полугода с момента вступления его в законную силу должна за свой счет снести ресторан, расположенный на набережной Адмирала Клокачева, 15. В противном случае это право перейдет правительству Севастополя, а коммерческая фирма должна будет возместить все расходы, затраченные на снос самовольной постройки.

Сейчас компания «ПИР» может обжаловать вынесенное решение в Арбитражном суде Центрального округа, расположенном в городе Калуга.

Как известно, ресторан «SEAVAS» связывают с именем бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Ольга Сурикова