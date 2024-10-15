Крымский пожарный сделал предложение своей девушке на вершине горы Ильяс-Кая

Крым
15-10-2024
Комментариев нет

Сотрудник крымского управления МЧС сделал предложение своей невесте на вершине горы Ильяс-Кая.

Сергей Антипенко служит в МЧС России уже 11 лет. С будущей невестой познакомился на тренировке по пожарно-прикладному спорту в 2017 году.

Девушка явно не ожидала такого сюрприза, рассказали в пресс-службе МЧС Крыма. Горное восхождение для пары помогли подготовить спасатели Специализированного отряда.

Напомним, ранее такая же красивая история произошла в Севастополе, в Нахимовском училище:  офицер сделал предложение девушке на выпускном. 

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *