Крымский пожарный сделал предложение своей девушке на вершине горы Ильяс-Кая

Сотрудник крымского управления МЧС сделал предложение своей невесте на вершине горы Ильяс-Кая.

Сергей Антипенко служит в МЧС России уже 11 лет. С будущей невестой познакомился на тренировке по пожарно-прикладному спорту в 2017 году.

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Девушка явно не ожидала такого сюрприза, рассказали в пресс-службе МЧС Крыма. Горное восхождение для пары помогли подготовить спасатели Специализированного отряда.

Напомним, ранее такая же красивая история произошла в Севастополе, в Нахимовском училище: офицер сделал предложение девушке на выпускном.

Ольга Сурикова

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