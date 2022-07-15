В Севастополе супружеская пара сбывала фальсифицированный «коньяк»

Опасный для здоровья

В Севастополе супруги получили год условно за продажу фальсифицированного «коньяка» на разлив в своей торговой точке.

Установлено, что женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, совместно со своим мужем продавала контрафакт в принадлежащей ей торговой точке на ул. Симонок.

Для этого супруги приобретали спиртосодержащую жидкость в пластиковых бутылках объемом 5 литров, которую продавали под видом «коньяка» на разлив.

В феврале 2022 года у них изъяли около 6 литров фальсифицированного алкоголя. Согласно заключениям экспертов, жидкость, которую продавали супруги, содержит вещества, исключающие ее использование в пищевых целях, и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья потребителей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Судом им вынесено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Напомним, ране прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении женщины, которая продавала фальсифицированный алкоголь в одном из кафе Нахимовского района.

Ольга Сурикова